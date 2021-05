USA, Yellen: investimenti e proposte fiscali Biden aumenteranno redditività delle società

editato in: da

(Teleborsa) – “Siamo fiduciosi che gli investimenti e le proposte fiscali nel Piano per l’occupazione, presi come un pacchetto, aumenteranno la redditività netta delle nostre società e miglioreranno la loro competitività globale. Ci auguriamo che i leader aziendali la vedano in questo modo e sosterranno il Piano per il lavoro”. È quanto detto dal segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Janet Yellen, in un discorso al forum sulla ripresa organizzato dalla U.S. Chamber of Commerce.

“Gli investimenti pubblici non solo creano buoni posti di lavoro, ma aumentano anche il valore delle nostre risorse esistenti – ha spiegato – Il piano per il lavoro propone una gamma di investimenti pubblici che aumentano la produttività e la redditività per un totale di 2,2 trilioni di dollari nei prossimi dieci anni. Il piano per l’occupazione costruirà e modernizzerà le infrastrutture fisiche come ponti e strade. Ma ci saranno anche investimenti in infrastrutture per il futuro: banda larga, ricerca e sviluppo, trasporti pubblici, scuole più moderne”.

“Accanto al piano per l’occupazione – ha proseguito Yellen – proponiamo di riformare radicalmente il sistema di tassazione delle società. Ciò contribuirà a compensare il costo degli investimenti pubblici proposti. Con le imposte sulle società al minimo storico dell’1% del PIL, riteniamo che il settore delle imprese possa contribuire a questo sforzo facendo la sua parte: proponiamo semplicemente di riportare l’imposta sulle società verso le norme storiche. Allo stesso tempo, vogliamo eliminare gli incentivi che ricompensano le società per aver spostato le loro attività all’estero e trasferito i profitti in Paesi a bassa tassazione. Come parte di questo sforzo, stiamo lavorando con i nostri partner internazionali su una tassa societaria minima globale per fermare la corsa al ribasso”.