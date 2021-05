USA, via mascherina per pienamente vaccinati

editato in: da

(Teleborsa) – Dopo i mesi più bui segnati dalla pandemia, gli Stati Uniti vedono la luce in fondo al lungo tunnel. “Oggi è un grande giorno per l’America nella lunga battaglia contro il Covid-19″.

Queste le parole del Presidente Joe Biden commentando le nuove linee guida delle autorità sanitarie statunitensi (Cdc) che non prevedono più l‘obbligo di indossare la mascherina o rispettare il distanziamento sociale per i pienamente vaccinati. Lo stesso Biden è arrivato nel giardino delle Rose della Casa Bianca, senza mascherina. Con lui la vice Kamala Harris.

Attualmente è pienamente vaccinato oltre il 35% degli americani. “Se si è completamente vaccinati, si può iniziare a fare le cose che avevamo smesso di fare a causa della pandemia – ha detto la direttrice dell’agenzia Usa, Centers for Disease Control and Prevention, Rochelle lWalensky – abbiamo tutti desiderato questo momento, in cui tornare a un certo grado di normalità”.

Resta invece l’obbligo di usare le mascherine in luoghi chiusi affollati come per esempio in aereo, i mezzi pubblici, ma anche strutture mediche.

Un allentamento delle misure, dunque, ma non un liberi tutti. “Non abbiamo ancora finito”, ha avvertito il Presidente, citando le oltre 580.000 vittime del coronavirus e sottolineando come ancora “troppi americani” non siano vaccinati. “La cosa più sicura che può fare il Paese è che tutti vengano vaccinati”.