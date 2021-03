USA, via libera definitivo Camera a piano da 1.900 miliardi

editato in: da

(Teleborsa) – Ok definitivo della Camera al piano di stimoli Covid da 1900 miliardi di dollari, voluto dall’amministrazione Biden.

Il programma che prevede consistenti aiuti per famiglie, imprese, lavoratori, riapertura scuole e campagna vaccinale, ha incassato 220 voti a favore. Si tratta di uno dei più grandi pacchetti di aiuti della storia americana, che si aggiunge ad altri due approvati precedentemente per combattere gli effetti della pandemia.

“Questa misura attacca l’ineguaglianza e la povertà in modi che non vedevamo da una generazione”, aveva detto ieri il rappresentante Dem Jim McGovern, che presiede la Commissione per il Regolamento della Camera.

(Foto: Maklay62 / Pixabay)