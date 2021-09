USA, variante Delta frena mercato del lavoro. Biden: “Nuove misure in arrivo”

editato in: da

(Teleborsa) – “Nonostante i progressi non siamo dove dovremmo essere nella ripresa economica”. È quanto ha affermato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden commentando i dati sul lavoro che negli Usa hanno visto la creazione di 235mila nuovi posti nel mese di agosto, un numero ben al di sotto degli oltre 700mila attesi.

La frenata dell’occupazione precede la fine degli aiuti federali ai sussidi alla disoccupazione, che svuoterà i portafogli degli americani e che fa temere per la tenuta dei consumi motori dell’economia a stelle e strisce. Ostentando sicurezza e ottimismo, il presidente americano ha prospettato una ripresa “forte e duratura”.

“La variante Delta – ha affermato Biden – è il motivo per il quale i dati di oggi sul mercato del lavoro non sono migliori”. In tale scenario

il presidente Usa ha annunciato che la prossima settimana presenterà “nuove misure per combattere la variante Delta”.

Nel piano di Biden figura un taglio delle tasse per la classe media. “Noi vogliamo una crescita economica che parta dal basso verso l’alto, non il contrario e quindi solo a beneficio dei più abbienti” ha affermato Biden, sottolineando che ora è il momento di una “riduzione delle tasse per la classe media e le famiglie che lavorano”.

Biden ha, inoltre, spinto per l’approvazione da parte del Congresso del piano per le infrastrutture. “Con le mie misure – ha affermato – combatteremo il cambiamento climatico creando milioni di posti di lavoro”