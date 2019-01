USA valutano la rimozione dei dazi alla Cina. Volano mercati azionari

editato in: da

(Teleborsa) – L’idea è quella di una rimozione, parziale o totale, deidazi alla Cina, con l’obiettivo di tranquillizzare i mercati e convincere Pechino a fare maggiori concessioni, soprattutto di lungo termine. Sarebbe questa, secondo il Wall Street Journal, l’ipotesi ora al vaglio degli Stati Uniti per porre fine a una battaglia commerciale, le cui ripercussioni stanno incidendo sull’economia mondiale.

Una strategia, scrive il quotidiano economico-finanziario statunitense, la cui paternità appartiene al segretario al Tesoro Steven Mnuchin, ma che al momento non trova conferme.

In seguito alla diffusione della notizia, nella serata di ieri, 17 gennaio 2018, un funzionario del Tesoro ha, infatti, spiegato alla Cnbc che non è stata fatta alcuna raccomandazione sulle tariffe doganali in essere sulle importazioni cinesi.

Verificata o meno, l’ipotesi rimbalzata dalla stampa americana ha già avuto riflessi positivi sui mercati con gli indici a Wall Street che hanno accelerato improvvisamente, tanto che il Dow Jones Industrial Average è passato dalla parità a un guadagno dell’1% per poi chiudere in vantaggio dello 0,67%. Anche le borse asiatiche hanno calcato questa strada, così come le borse europee, che hanno avviato toniche la giornata.

Contro l’idea di abbassare i dazi si sarebbe, invece, espresso il ministro del commercio americano, Robert Lighthizer, in quanto teme che le concessioni siano viste come un segnale di debolezza.

Tale ipotesi, attualmente al centro del dibattito fra i ministri e tutti i soggetti coinvolti nelle trattative commerciali con la Cina, non avrebbe ancora raggiunto il presidente Trump.