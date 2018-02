USA, Trump svela il piano sulle Infrastrutture

(Teleborsa) – “A Better Deal to Rebuilt America”. E’ questo il nome dell’atteso piano sulle infrastrutture di cui si parla da almeno un anno e mezzo e che il Presidente statunitense Donald Trump ha inserito tra gli obiettivi dei primi cento giorni.

“Questa sarà una settimana grandiosa per le infrastrutture. Dopo aver sprecato stupidamente 7 mila miliardi di dollari in Medio Oriente, è arrivato il momento di investire nel NOSTRO Paese” ha twittato The President qualche ora fa.

Il piano prevede 1.500 miliardi di dollari di investimenti nelle infrastrutture USA. Di questi, 200 miliardi di dollari saranno prelevati dal budget federale mentre il resto dei fondi arriverà da Stati e governi locali e dal settore privato.

Grande attenzione anche all’America rurale: 50 miliardi di dollari saranno impiegati per trasporti, banda larga, energia, porti, gestione delle inondazioni, rifiuti e settore idrico.

Resta da capire se il piano riceverà i voti al Congresso necessari affinché possa essere convertito in legge.