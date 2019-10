USA, spese costruzioni in aumento ad agosto

editato in: da

(Teleborsa) – In leggero aumento in USA le spese per le costruzioni nel mese di agosto. Il dato, comunicato dal Dipartimento del Commercio americano, si porta a 1,287 miliardi di dollari con un +0,1% rispetto al +0,1% di luglio. Il dato è inferiore alle stime degli analisti che erano per un aumento dello 0,5%.

A livello annuo si è visto invece un decremento del 1,9%.

Tra le costruzioni private, le cui spese non hanno visto variazioni a 955 milioni di dollari, quelle di tipo residenziale sono aumentate dello 0,9% a 507,1 milioni di dollari. La spesa in ambito pubblico è salita invece dello 0,4% a 332,2 milioni di dollari.