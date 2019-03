Usa, scorte in aumento e vendite industria calano a dicembre

editato in: da

(Teleborsa) – In aumento le scorte di magazzino delle imprese statunitensi nel mese di dicembre. Secondo il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti, gli stoccaggi sono saliti dello 0,6% a 1.994,5 miliardi di dollari dopo la crescita zero registrata a novembre, dato rivisto. In linea le aspettative del mercato che erano per un aumento dello 0.6%. Su base tendenziale si è verificato un incremento del 4,8%.

Nello stesso periodo le vendite hanno registrato una variazione negativa dell’1% su base mensile a 1.445 miliardi di dollari, con un incremento del 2,1% a livello tendenziale.

La ratio scorte/vendite, è risultata pari a 1,38 mentre a dicembre 2017 era del 1,34. Tale dato misura quanti mesi sono necessari a un’azienda per esaurire completamente le proprie scorte.