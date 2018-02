USA, scorte di petrolio in aumento. Scende il prezzo dell’oro nero

(Teleborsa) – Aumentano più delle attese le scorte di greggio negli USA nella settimana appena trascorsa.

Secondo l’EIA, divisione del Dipartimento dell’Energia americano, le scorte di petrolio negli ultimi sette giorni al 23 febbraio 2018 sono risultate in aumento di 3 milioni a 423,5 MBG, rispetto ai 420,5 MBG della scorsa settimana. Il consensus prevedeva invece un incremento di 2,4 mln di barili.

Parallelamente, gli stock di distillati sono scesi di 1 milione a 138 MBG (le attese erano per una calo di 0,7 mln), mentre le scorte di benzine sono salite di 2,5 MBG a quota 251,8 MBG (-0,19 MBG il consensus).

Le riserve strategiche di petrolio sono cresciute di 0,4 MBG a 665,3 MBG.

Intanto, il prezzo del greggio si mostra in calo. Il contratto sul Light Crude statunitense che scambia a 62,30 dollari al barile, in calo dell’1,17%. Stessa direzione per il Brent che scivola dell’1,28% a 65,67 dollari.