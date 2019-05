Usa, rimossi dazi su alluminio e acciaio da Canada e Messico

editato in: da

(Teleborsa) – Come anticipato ieri da un tweet firmato dal numero uno della Casa Bianca, in data odierna sono stati rimossi i dazi imposti dagli Stati Uniti sull’alluminio e l’acciaio importati da Canada e Messico e questi due paesi a loro volta hanno tolto i propri, messi in vigore come risposta all’applicazione di quelli a stelle e strisce sui prodotti agricoli e su altre merci provenienti dagli States.

Gli Stati Uniti avevano introdotto l’anno scorso tali aliquote, pari al 25 per cento per l’acciaio ed al 10 per cento per l’alluminio, citando quale motivazione ragioni di sicurezza nazionale.

La svolta era già stata preannunciata venerdì scorso, sempre grazie all’utilizzo del social network di Jack Dorsey da parte Trump il quale aveva reso noto il raggiungimento di “un accordo con Canada e Messico” auuspicando “spero che il Congresso approvi l’USMCA velocemente”.

Quello raggiunto con i due Paesi è infatti un passo fondamentale per procedere con la ratifica dell’USMCA, l’accordo commerciale firmato per sostituire il Nafta, il trattato di libero scambio commerciale in vigore tra i tre Stati.