USA, riflettori puntati su curva rendimenti T-Bond

(Teleborsa) – La guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina, la Brexit, la situazione politico-economica in Argentina, spaventano a morte gli investitori in quest’estate 2019, facendoli spostare verso beni rifugio, come oro e bond, per paura di una recessione economica globale. Proprio per questo gli operatori monitorano da vicino la curva dei rendimenti dei titoli di stato americani per il timore di un’inversione, ossia che il rendimento del titolo a due anni superi quello del decennale, segnale che ha sempre preceduto una recessione.

Al momento il rendimento del decennale si attesta all’1,681% mentre quello del bond a due anni si porta all’1,665%.

(Foto: © gguy/123RF)