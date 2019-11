USA, richieste mutuo in aumento nell’ultima settimana

editato in: da

(Teleborsa) – In aumento le domande di mutuo in USA per la settimana terminata il 22 novembre 2019. L’indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra un incremento dell’1,5% dopo il -2,2% precedente.

L’indice relativo alle richieste di rifinanziamento cresce del 4,2%, mentre quello relativo alle nuove domande segna un -1,2%.

Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations (MBA) precisando che i tassi sui mutui trentennali sono scesi ancora al 3,97% dal 3,99% della settimana precedente.