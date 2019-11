USA, resta buono il sentiment del settore immobiliare

editato in: da

(Teleborsa) – Si deteriora leggermente la fiducia del settore immobiliare USA, sintetizzata dall’indice NAHB, confermandosi sui livelli di sentiment più alti nel 2019. A novembre il dato si è attestato a 70 punti dai 71 di ottobre e del consensus.

L’indicatore, elaborato dalla National Association of Home Builders (NAHB), rappresenta un quadro sintetico delle aspettative di vendita dei costruttori nel presente e nell’arco dei prossimi sei mesi: una lettura inferiore a 50 mostra una prevalenza di giudizi negativi, mentre un livello superiore indica maggiore ottimismo.

“I costruttori unifamiliari stanno attualmente segnalando condizioni positive in corso, spinte in parte dai bassi tassi ipotecari e dalla continua crescita del lavoro”, ha dichiarato il presidente del NAHB Greg Ugalde. “Un ulteriore segnale di una solida domanda, questo è il quarto mese consecutivo in cui almeno la metà di tutti i costruttori intervistati hanno riportato condizioni di acquisto positive”.

Per quanto riguarda le singole componenti dell’indice, quello sulle vendite attuali è sceso di 2 punti a quota 76, quello relativo alle vendite dei prossimi sei mesi è cresciuto di 1 punto a quota 77, mentre quello rappresentativo del traffico dei possibili acquirenti è diminuito di 1 punto a 53.

(Foto: Gerd Altmann / Pixabay)