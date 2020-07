USA, record di casi Covid in un giorno: coprifuoco a Miami

editato in: da

(Teleborsa) – Record di casi Covid in un solo giorno negli Stati Uniti dove, secondo i dati della Johns Hopkins University, si sono registrati nelle ultime 24 ore 53.069 nuovi casi di coronavirus, portando il totale a 2.735.339: si tratta del secondo record in due giorni consecutivi e il sesto negli ultimi nove giorni

Sette gli Stati che hanno registrato il loro primato di contagi in 24 ore: Alaska, Arkansas, Florida, Georgia, Montana, South Carolina e Tennessee. Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 649, portando il bilancio complessivo delle vittime a 128.677.

La situazione è sempre più grave anche in Florida tanto che il sindaco della contea di Miami-Dade proclamerà nelle prossime ore il coprifuoco dalle 22 alle 6 per rallentare la diffusione del coronavirus. Il provvedimento entrerà in vigore da venerdì sera. Il primo cittadino, informa una nota, firmerà anche un ordine per revocare la riapertura delle strutture di intrattenimento, come cinema, teatri, casinò, arene per concerti. I clienti dei ristoranti inoltre dovranno indossare la mascherine e potranno toglierle solo per mangiare.

I numeri indicano che negli USA i contagi sono aumentati dell’87% nelle ultime due settimane, per di più alla vigilia del 4 luglio, festa dell’Independence Day, la più sentita e amata delle feste nazionali.

Il presidente Donald Trump è già volato al Monte Rushmore, in South Dakota, per dare il via al weekend di celebrazioni davanti a migliaia di persone.

“Il presidente è ansioso di prendere parte alle festività dell’Indipendence Day per celebrare la più grande nazione che il mondo abbia mai conosciuto, con spettacolari fuochi d’artificio davanti ai grandi volti dei presidenti George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt e Abraham Lincoln”, fa sapere la Casa Bianca in una nota.

Anche nel resto d’America, i contagi da coronavirus continuano ad aumentare, con un’impennata di casi nelle ultime 24 ore (+74.059) di (+2.778): i casi totali in America Latina salgono così a 2.723.302, 121.382 le vittime.

Secondo i dati ANSA a partire dai numeri ufficiali di 34 Paesi e territorio latinoamericani, la situazione è particolarmente drammatica in Brasile, con numeri alti ma stabili. I casi registrati dall’inizio della pandemia hanno sfiorato oggi 1,5 milioni (1.496.858, +48.107), mentre i decessi totali sono 61.884 (+1.252).

Seguono Perù (292.004 e 10.045) e Cile (284.541 e 5.920), e altri sette paesi con più di 30.000 contagi: Messico (238.511 e 29.189), Colombia (106.110 e 3.641), Argentina (69.941 e 1.385), Ecuador (59.486 e 4.649), Panama (35.235 e 667), Repubblica Dominicana (34.197 e 765), e Bolivia (34.227 e 1.201).