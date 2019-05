USA pronti a rimuovere dazi acciaio e alluminio a Canada e Messico

editato in: da

(Teleborsa) – Stati Uniti pronti a rimuovere i dazi su alluminio ed acciaio nei confronti di Canada e Messico, una decisione che dovrebbe aprire definitivamente la strada alla ratifica dell’Usmca, l’accordo commerciale tra i tre stati che ha sostituito il Nafta. Lo riportano i media americani, sottolineando però come la data effettiva per la rimozione sia ancora una questione in sospeso.

TRUMP “TEMPOREGGIA” – Un fronte sempre caldo quello dei dazi con Donald Trump che, almeno per ora, preferisce non alzare il tiro e non aprire nuovi fronti di scontro. Nelle scorse ore, infatti, il Presidente degli Stati Uniti ha teso la mano all’Europa e temporeggia, rinviando di sei mesi la decisione sui dazi alle auto. Una decisione che non riguarda solo il Vecchio Continente ma anche altri Paesi come il Giappone e la Corea del Sud.

La decisione è stata presa nel corso di una riunione alla Casa Bianca insieme al responsabile al commercio Usa, Robert Lighthizer: a far da ago della bilancia la grande tensione con la Cina per evitare una pericolosa escalation di una guerra commerciale al momento sostanzialmente limitata a Washington e Pechino. Per questo, la scadenza fissata a sabato prossimo, in cui Trump in nome della sicurezza nazionale avrebbe potuto annunciare dazi al 25% su auto e componenti d’auto, è stata prorogata di 180 giorni.