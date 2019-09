Usa, PMI servizi e manifatturiero in crescita a settembre

editato in: da

(Teleborsa) – L’attività manifatturiera e il settore dei servizi degli Stati Uniti dovrebbero aver accelerato nel mese di settembre.

La stima flash sull’indice PMI manifatturiero, elaborato da Markit, indica infatti un livello di 51 punti rispetto ai 50,3 del mese precedente. Il dato risulta inoltre superiore alle attese degli analisti che stimavano un livello stabile.

Stessa sorte per la stima flash sul PMI dei servizi, sempre pubblicata da Markit, che indica invece un valore di 50,9 punti nel mese analizzato rispetto al 50,7 di agosto. Nonostante il rialzo, in questo caso non sono state battute le stime degli analisti che erano per un livello a 51,3 punti.

Il PMI Composito passa a 51 da 50,7 punti.

I dati sono positivi perché restano al di sopra della quota dei 50 punti, ovvero sopra la soglia che separa l’espansione dalla contrazione.