Usa, Pil nel secondo trimestre in crescita

(Teleborsa) – L’economia americana è in miglioramento nel 2° trimestre del 2019. Il PIL statunitense è stato confermato in crescita del 2%, come nella prima lettura. Il dato, diffuso oggi dal Dipartimento del Commercio americano, è in linea con le attese degli analisti. Nel 1° trimestre l’economia era cresciuta del 3,1%.

L’indice PCE price (PCE price index), che da un’approssimazione sulla misura dell’inflazione e che è monitorato con attenzione dalla Federal Reserve per valutare l’andamento dei prezzi, è salito del 2,3% (stesso valore della stima preliminare) dopo il 0,4% del trimestre precedente. L’indice PCE core, che esclude cibi freschi ed energia, è cresciuto dell’1,7% dal +1,8% precedente.

Tornano ad aumentare i profitti delle aziende, che salgono di 105,8 miliardi di dollari rispetto ai -78,7 miliardi del 1° trimestre.