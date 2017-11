USA, ottobre positivo per il settore edilizio

(Teleborsa) – Maxi rimbalzo del mercato edilizio degli Stati Uniti a ottobre.

Secondo il Dipartimento del Commercio statunitense, i nuovi cantieri avviati sono aumentati del 13,7% su base mensile a 1,297 milioni di abitazioni, rispetto ai 1,225 milioni rivisti di settembre, superando gli 1,250 milioni stimati dal consensus.

In forte aumento anche i permessi edilizi rilasciati dalle autorità competenti, che hanno registrato un rialzo del 13,7% mensile a 1,290 milioni di unità contro i 1,135 milioni rivisti del mese precedente. In questo caso il dato è in linea con le attese degli analisti. milioni di unità.