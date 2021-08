USA, ordini industria oltre attese a giugno

editato in: da

(Teleborsa) – Crescono gli ordini dell’industria americana, seppur ad un ritmo più lento rispetto al merse precedente. Secondo il Department of Commerce del Bureau of the Census, nel mese di giugno gli ordini hanno evidenziato un incremento dell’1,5%, più del previsto (+1%) m inferiore al +2,3% registrato nel mese precedente (dato rivisto da +1,7%).

Al netto del settore dei trasporti, gli ordini sono saliti dell’1,4% dal +1% di maggio (rivisto da +0,7%), mentre al netto del settore difesa sono aumentati dell’1,1% (+0,8% il mese precedente).