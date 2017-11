(Teleborsa) – In aumento gli ordinativi all’industria americani nel mese di settembre.

Secondo il Department of Commerce del Bureau of the Census, gli ordini hanno evidenziato un aumento dell’1,4% dopo il +1,2% di agosto. Il dato batte le attese del mercato, attestatesi su un +1,3%.

Al netto del settore dei trasporti, gli ordini sono aumentati dello 0,7% rispetto al +0,6% registrato ad agosto.