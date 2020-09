USA, ordini industria in crescita più delle attese a luglio

editato in: da

(Teleborsa) – Balzano gli ordini all’industria americana. Secondo il Department of Commerce del Bureau of the Census, nel mese di luglio gli ordini hanno evidenziato un aumento del 6,4% in linea con la variazione del mese precedente (dato rivisto da +6,2%). Le previsioni degli analisti erano per una crescita meno robusta del 6%.

Al netto del settore dei trasporti, gli ordini sono saliti del 2,1% dal +4,8% di giugno, mentre al netto del settore difesa ha segnato variazione positiva del 10,1% dopo il +9,9% precedente