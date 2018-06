USA, ordini beni durevoli in calo come da attese

editato in: da

(Teleborsa) – In calo come da attese gli ordinativi di beni durevoli americani.

Nel mese di maggio gli ordini si sono attestati a 248,8 miliardi di dollari, evidenziando calo dello 0,6% rispetto al -1% rivisto del mese precedente (-1,7% la prima lettura). Il dato, comunicato dal Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti (Bureau of the Census), risulta in linea con le attese degli analisti.

Il dato “core”, ossia al netto degli ordinativi del settore trasporti cala dello 0,3% dopo il +0,9% messo segno ad aprile (+0,5% le attese).

Se si esclude il settore della difesa gli ordinativi hanno segnato una discesa dell’1,5% dal -1,5% del mese precedente e contro il -1% del consensus.