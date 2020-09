USA, ordini beni durevoli frenano ad agosto

editato in: da

(Teleborsa) – Frena la crescita degli ordinativi di beni durevoli americani ad agosto. Secondo il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti (Bureau of the Census), gli ordini hanno evidenziato un incremento dello 0,4% dopo il +11,7% del mese precedente (dato rivisto da +11,2%). Le stime degli analisti erano per un aumento dell’1,5%.

Il dato “core”, ossia al netto degli ordinativi del settore trasporti, risulta in aumento dello 0,4% rispetto al +3,2% del mese precedente ed al +1,2% del consensus.

Se si esclude il settore della difesa, gli ordinativi hanno visto un incremento dello 0,7% dopo il +10,4% precedente.