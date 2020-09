Usa, oggi al Congresso il piano spesa bipartisan per evitare lo shutdown

editato in: da

(Teleborsa) – Verrà presentato oggi il disegno di legge di spesa bipartisan per evitare lo shutdown del Governo federale USA. L’accordo concordato tra la presidente della Camera democratica, Nancy Pelosi, e il segretario al Tesoro, Steve Mnuchin, prevede l’approvazione di un piano di spesa a breve termine per mantenere l’amministrazione pubblica operativa dopo il primo ottobre.

Il primo passaggio dovrebbe avvenire alla Camera dei rappresentanti, ma l’accordo rifletterà un’intesa raggiunta anche al Senato.

“Non credo che nessuno voglia essere responsabile della chiusura del governo alla vigilia di un’elezione e nel mezzo di una pandemia, quindi questo risultato è una rara epidemia di buon senso da entrambe le parti”, ha commentato il deputato repubblicano, Tom Cole, della commissione per gli stanziamenti della Camera.

Nonostante la collaborazione per evitare lo shutdown Democratici e Repubblicani rimangono ancora lontani sul pacchetto di stanziamenti per rispondere alla crisi del Covid, malgrado il rinnovato interesse del presidente Trump per siglare l’accordo.

(Foto: Kmccoy CC BY-SA 2.0)