USA, OCSE ottimista sulla crescita ma con riserva

(Teleborsa) – OCSE ottimista ma con cautela sull’economia statunitense.

Nell’ultima Economic Survey of United States l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico ha spiegato che la congiuntura a stelle e strisce presenta una “robusta prospettiva a breve termine”. I consumi privati restano solditi, trainati da un buon mercato del lavoro e da elevati livelli di fiducia dei consumatori. In un simile contesto, il PIL dovrebbe aumentare del 2,9% quest’anno e del 2,8% nel 2019, complice anche la recente riforma fiscale.

Tuttavia, nota l’OCSE, vi sono “considerevoli” rischi: l’aumento del coefficiente di leva finanziaria tra le aziende richiede un attento monitoraggio mentre la crescita dei differenziali tra i tassi di interesse degli USA e le altre principali valute potrebbe portare ad un apprezzamento del dollaro. Inoltre lecrescenti tensioni commerciali con i partner chiave del Paese potrebbero interrompere l’attuale catena di globale di approvvigionamento e rallentare la crescita.

Non mancano poi preoccupazioni sulla sostenibilità fiscale nel lungo termine.

Secondo il Segretario Generale dell’OCSE, Angel Gurria, “sono necessarie ulteriori riforme per sostenere l’espansione e garantire che tutti gli americani beneficino di una crescita più sostenibile e più forte”.