USA, nuovo calo degli ordinativi industriali

editato in: da

(Teleborsa) – Calano ancora gli ordini all’industria americana. Secondo il Department of Commerce del Bureau of the Census, nel mese di aprile gli ordini hanno evidenziato una caduta del 13% rispetto al -11% del mese precedente (dato rivisto da -10,4%). Le previsioni degli analisti erano per una discesa più robusta, ovvero del 14%.

Al netto del settore dei trasporti, gli ordini sono calati dell’8,5% facendo peggio del 4% di marzo (dato rivisto da -3,7%), mentre al netto del settore difesa ha segnato variazione negativa del 16,6% dopo il -16,2% precedente.