Usa, negativi i Futures in attesa della Fed

(Teleborsa) – Si mostrano in rosso i future sui principali indici americani prospettando un’apertura in ribasso per Wall Street. A meno di un’ora dall’Opening Bell di New York, il derivato sul Dow Jones si attesta a 27.005 punti base, in perdita dello 0,28%.

Stesso trend negativo anche per il contratto sul Nasdaq che lascia lo 0,21% a 7.863,25 punti base, e per quello sull’S&P 500, che vede una contrazione dello 0,31% a 2.997,96 punti base.

Sullo sfondo l’attesa per l’apertura della due giorni del Fomc, chiamato a decidere se attuare un ulteriore taglio del costo del denaro, e le conseguenze sul petrolio e gli equilibri geopolitici a seguito degli attacchi alle principali infrastrutture petrolifere in Arabia Saudita avvenuti negli scorsi giorni.