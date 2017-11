USA, inflazione al 2% ad ottobre

(Teleborsa) – Stabile l’inflazione negli Stati Uniti, che centra in pieno l’obiettivo della Federal Reserve (2%).

Secondo il Bureau of Labour Statistics (BLS) americano, i prezzi al consumo di ottobre hanno registrato un aumento mensile dello 0,1% dopo il +0,5% registrato a settembre. Il consensus indicava un incremento dello 0,1%.

Su anno la crescita è stata del 2% dal 2,2% precedente. Il dato risulta anche in questo caso perfettamente in linea con le attese degli analisti.

Il core rate, ossia l’indice dei prezzi al consumo depurato delle componenti più volatili quali cibo ed energia, ha evidenziato un incremento dello 0,2% confrontandosi con un +0,1% precedente. Il dato annuale si attesta invece al +1,8% come a settembre.