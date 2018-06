USA, in aumento la fiducia consumatori Michigan

editato in: da

(Teleborsa) – Sale lievemente oltre le attese la fiducia dei consumatori USA nel mese di giugno.

Secondo i dati preliminari elaborati dall’Università del Michigan, l’indice del sentiment dovrebbe attestarsi a 99,3 punti dai 98 punti del mese precedente. Superate le attese degli analisti che erano per un livello a 98,5 punti.

L’indicatore, in particolare, segnala invece un peggioramento dell’indice sulle aspettative che si porta a 87,4 punti dagli 89,1 precedenti. Il dato risulta inferiore alle attese che prevedevano un aumento fino a 89,7 punti. Forte aumento invece per l’indice sulle condizioni correnti che arriva a 117,9 punti dai 111,8 di maggio. Superate le attese erano per un livello di 113 punti.