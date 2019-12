Usa, Impeachment Trump va avanti: Pelosi dà ok a redazione articoli

editato in: da

(Teleborsa) – Impeachment più vicino per il Presidente Usa Donald Trump: la speaker Dem della Camera, Nancy Pelosi ha infatti dato disco verde alla redazione degli articoli di impeachment, passaggio atteso per procedere con una nuova fase e arrivare a votare l’impeachment già prima di Natale. “Negli Usa nessuno è sopra la legge. La nostra democrazia è in gioco”, ha detto durante una conferenza stampa a Capitol Hill.

“Il Presidente non ci lascia altra scelta che agire, perché sta cercando di manipolare, ancora una volta, le elezioni a suo vantaggio”, ha affermato Pelosi nel ribadire che “le azioni del presidente hanno gravemente violato la Costituzione”

L’accusa nei confronti di Trump è aver fatto pressioni sul Presidente ucraino Volodymyr Zelens’kyj affinché indagasse su Joe Biden, potenziale avversario alle presidenziali del 2020, e suo figlio Hunter.

TRUMP : NULLAFACENTI, VINCEREMO NOI – I democratici statunitensi, “nullafacenti e di estrema sinistra, hanno annunciato che cercheranno di mettermi in stato d’accusa su niente”. Lo ha detto Donald Trump, sottolineando che la procedura di impeachment sarà utilizzata “di routine per attaccare i futuri presidenti”. “Questo non è quello che i nostri padri fondatori avevano in mente. La cosa buona è che i repubblicani non sono mai stati così uniti, vinceremo noi”, ha aggiunto.