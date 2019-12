USA, Impeachment Trump: atteso annuncio capi d’accusa

editato in: da

(Teleborsa) – Saranno annunciati oggi, martedì 10 dicembre, dai democratici durante una conferenza stampa due articoli per l’impeachment nei confronti del Presidente Donald Trump, ovvero due capi di accusa. Lo fanno sapere fonti del Congresso.

Secondo quanto riportano i media, abuso di potere e ostruzione nei confronti del Congresso. Non dovrebbe esserci invece l’accusa di ostruzione alla giustizia.

Da parte sua la Casa bianca respinge con forza le accuse al mittente. “Non c’è alcuna prova di illeciti da parte del Presidente”: ribadisce la Casa Bianca in una nota ufficiale in cui, punto per punto, replica alle accuse dei democratici a poche ore dall’annuncio degli articoli per l’impeachment di Donald Trump che anzi è rientrato negli Stati Uniti dopo il vertice della Nato a Londra, piuttosto “ringalluzzito” e ha subito affilato le armi, scagliandosi immediatamente con una serie di tweet contro i “democratici buoni a nulla”.