USA, il settore terziario si conferma in zona espansione a gennaio

editato in: da

(Teleborsa) – Resta sui livelli di fine 2018, l’attività dei servizi negli Stati Uniti, nel mese di gennaio, come stimato dagli analisti.

L’indice PMI dei servizi definitivo elaborato da Markit, che rappresenta un sondaggio sui direttori acquisto delle aziende attive nel settore terziario, si conferma a 54,2 punti come a dicembre. L’indice, resta dunque in zona espansione per il settore terziario, confermandosi sopra la soglia dei 50 punti.

Leggermente sotto le attese anche l’indice composito, che tiene conto anche della variazione del PMI manifatturiero, e si attesta a 54,4 punti rispetto ai 54,5 attesi e del mese precedente.