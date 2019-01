Usa, il prezzo altissimo dello shutdown: finora è costato 3,6 miliardi di dollari

editato in: da

(Teleborsa) – Donald Trump resta fermo sulle sue posizioni e non arretra di un passo nello scontro con i Democratici: finché non si stanziano 5,7 miliardi di dollari per finanziare il muro col Messico lo shutdown “andrà avanti”. Nel frattempo, a lanciare l’allarme sui pericoli di uno shutdown continuato sono gli esperti dell’agenzia internazionale di rating Fitch: se lo stallo dovesse proseguire e avere un impatto sul tetto del debito, gli Stati Uniti rischiano di perdere la “tripla A”, con tutte le conseguenze del caso sui mercati.

Alla fine, insomma, lo shutdown potrebbe costare più del muro al confine del Messico fortemente voluto dal Presidente Trump. L’economia americana, infatti, ha perso 3,6 miliardi di dollari con lo shutdown a oggi, ovvero circa 1,2 miliardi di dollari a settimana.

La stima è di S&P Global Economics. Se andrà avanti per altre due settimane, di fatto, costerà all’economia statunitense più dei 5,7 miliardi di dollari chiesti dal Tycoon per il muro.

Trump cancella la partecipazione al Forum di Davos – Intanto il Presidente USA ha anche cancellato la sua partecipazione al World Economic Forum di Davos. Lo ha annunciato lui stesso su Twitter chiedendo scusa agli organizzatori e dando la colpa di questa decisione alla “intransigenza dei democratici” che sta causando lo shutdown.