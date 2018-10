Usa, gruppo Sears in fallimento: presentata richiesta d’ingresso in Chapter 11

editato in: da

(Teleborsa) – E’ Sears l’ultima “vittima” di Amazon. Lo storico gruppo di grande distribuzione statunitense chiude i battenti, travolto dall’esplosione di Amazon e altri player delle vendite online.

CHAPTER 11 – La società, infatti, ha annunciato il ricorso a procedure fallimentari e la chiusura dei suoi quasi 150 punti vendita negli Usa. Fondata nel 1886 come compagnia di spedizioni, ha avuto il suo boom a partire dalla metà del secolo scorso creando megastore sparpagliati sul territorio Usa.

GLI ANNI DEL BOOM, POI LA CRESCENTE CONCORRENZA E LA CRISI PROFONDA – Gli ultimi anni, invece, sono stati falcidiati da chiusure, nel tentativo di tenersi a galla a fronte della crescente concorrenza. Il livello di indebitamento però risultava insostenibile e la società non era in condizioni di onorare un pagamento da 134 milioni di dollari, in scadenza oggi.

Più che sparire del tutto, il progetto del management è quello di effettuare un radicale riassetto verso una piccola piattaforma di vendite, che dovrebbe consentire di salvare alcune decine di migliaia di posti di lavoro. Attualmente Sears conta quasi 90mila addetti, a fronte 350mila di 10 anni fa.