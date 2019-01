USA, gelata di 40 giorni su bond spazzatura. È la più lunga dal 1995

editato in: da

(Teleborsa) – È la paralisi più lunga dal 1995. A far intravedere la fine della gelata di 40 giorni che, negli Stati Uniti, ha interessato le vendite di titoli spazzatura, ci ha pensato, ieri, Targa Resources Partners LP, società che opera nel settore energetico, preparandosi a vendere 750 milioni di bond con scadenza nel 2027.

Dicembre, come rileva Dealogic, è stato il primo mese, dal 2008, in cui, negli Stati Uniti, non vi è stata un’emissione di bond spazzatura, un fenomeno strettamente correlato alla risalita della volatilità a Wall Street. A influire, nell’ambito di un contesto economico caratterizzato da incertezza, è stato anche il crollo del prezzo del petrolio che ha scoraggiato le società americane a basso rating, la cui maggioranza opera nel settore petrolifero, ad emettere bond sia gli investitori ad acquistarli.

Se verrà conclusa, la vendita di obbligazioni high yield da parte di Targa rappresenterà un segnale positivo per il business a basso rating che necessita regolarmente di aumentare la liquidità.

Per quanto riguarda l’high yield, lo scorso anno, si è chiuso con deflussi netti record per 101,6 miliardi di dollari mentre il rendimento medio a 5 anni delle obbligazioni societarie high yield in dollari è balzato negli ultimi mesi dal 5,2 al 6,7%.