USA, Futures senza direzione

editato in: da

(Teleborsa) – Futures USA senza direzione a meno di un’ora dall’Opening Bell americana. A non far trovare un’unica via ai derivati sui principali indici a stelle e strisce pesano i diversi dati macro usciti in questa giornata di fine mese e tutte le attese in merito alla celere risoluzione del conflitto commerciale tra Stati Uniti e Cina.

Oltre a questi fattori, a confondere gli investitori la due giorni di meeting della Federal Reserve di cui è atteso l’annuncio ufficiale sui tassi per domani sera e l‘uscita imminente di molte trimestrali come quella di Apple, che verrà pubblicata a mercato chiuso.

Al momento il future sul Dow Jones si attesta a 25.581 punti base, con una crescita dello 0,12% mentre quello sull’S&P 500 cala dello 0,10% a 2940 punti base. In negativo anche il derivato collegato al Nasdaq che perde lo 0,33% e si attesta a 7.788 punti base.