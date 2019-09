USA, Futures positivi in attesa di Wall Street

editato in: da

(Teleborsa) – Si prospetta un’apertura in leggero rialzo per Wall Street, dopo un fine settimana relativamente senza scosse improvvise, almeno per quanto riguarda le questioni chiave della politica commerciale e monetaria.

Al momento, a meno di un’ora dall’Opening Bell, i futures sui principali indici americani si palesano tutti in positivo: il contratto sul Dow Jones, a 26.865 punti base, segna un aumento dello 0,21% mentre quello sull’S&P 500, a 2.990,25 punti base, dello 0,32%. Stessa direzione in aumento anche per il derivato sul Nasdaq che segna un miglioramento dello 0,24% toccando i 7.876,25 punti base.