USA, Futures poco sopra la parità in attesa del Fomc

(Teleborsa) – Si palesano in leggero rialzo i futures sui principali indici americani in questo mercoledì di borsa. Nonostante un nuovo rallentamento delle tensioni tra Cina e Stati Uniti, gli investitori rimangono alla finestra in vista della decisione della Federal Reserve sui tassi di interesse della prossima settimana.

Al momento il derivato sul Dow Jones segna, a 26.942 punti base, un leggero rialzo dello 0,18%. Sulla stessa direzione si trovano anche il contratto sul Nasdaq che, a 7,836.25, cresce dello 0,27% e il future sull’S&P 500 che, a 2.983,75 punti base, vede un rialzo dello 0,18%.