Usa, Futures poco mossi

(Teleborsa) – Poco mossi i Futures sui principali indici americani in questo giovedì che vede gli investitori cauti e in attesa di aggiornamenti. La mancanza di sviluppi nei colloqui commerciali tra Cina e Stati Uniti, congiunta alla sempre più tangibile preoccupazione per una riduzione della crescita economica globale, ha frenato gli entusiasmi dei mercati mondiali che non hanno preso benissimo questo momento di indecisione.

Dello stesso segno, leggermente negativo, appaio i derivati sul Nasdaq che perde lo 0,205 a 7.567 punti e quello sul S&P 500, che segna un calo dello 0,08% a 2877,50 punti. Senza variazioni invece il Future sul Dow Jones che vede attestarsi, con uno 0% a 26.240 punti base.