USA, Futures in stand-by

editato in: da

(Teleborsa) – I Futures americani presagiscono un’apertura tiepida per Wall Street. Gli investitori sono infatti titubanti dopo la performance ottenuta dalla crescita Cinese, risultata la più debole da quasi tre decenni ad oggi.

A meno di un’ora dall’Opening Bell di New York il derivato sul Dow Jones segna un rialzo lieve dello 0,06% a 27.010 punti base. Stesso trend senza slanci anche per il contratto sull’S&P 500 che a 2.999,75 punti base vive anch’esso un +0,06% e per quello sul Nasdaq che, a 7.953,25 punti base, rimane piatto allo 0,01%.