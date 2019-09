Usa, Futures in stand-by in attesa della Fed

editato in: da

(Teleborsa) – È il giorno della Fed e Wall Street si mette alla finestra in attesa di capire se la banca centrale americana effettuerà o meno il taglio dei tassi previsto dal mercato (si ipotizza una sforbiciata dello 0,25% come quella di luglio).

Al momento perciò i futures sui principali indici azioni statunitensi rimangono in apnea, sostando in leggero negativo e facendo presagire un’apertura in stand-by per New York.

Il Future sul Dow Jones si posiziona infatti, con un -0,18%, a 27.062 punti base. Stesso trend leggermente ribassista anche per il contratto sul Nasdaq che perde lo 0,25% e tocca i 7.895 punti base, e per quello sull’S&P 500 che lascia lo 0,18% arrivando a 3.002.50 punti base.

(Foto: ANSA)