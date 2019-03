USA, Futures in rosso

editato in: da

(Teleborsa) – Wall Street attesa in rosso dopo la pubblicazione dei dati macro provenienti da Germania, USA e Cina. La prima ha reso noto un rallentamento degli ordini industriali del 2,6%, mentre Pechino sapere che le esportazioni cinesi sono in contrazione del 20,7%.

Ma il dato peggiore è quello sull’occupazione del mese di febbraio, molto più bassa di quanto previsto dal consensus. Dato che ha portato in negativo i futures americani.

Influenzati da questi fattori il derivato sul Dow Jones va in rosso dello 0,52% attestandosi a 25.373 punti, quello sul Nasdaq dello 0,64% a 7010,75 punti e quello sullo S&P 500 naviga in territorio negativo per lo 0,47% toccando i 2.742 punti.