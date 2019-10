USA, Futures in rialzo dopo accordo Brexit

editato in: da

(Teleborsa) – L’Unione Europea e il Regno Unito trovano un’accordo sulla Brexit e dall’altro lato del mondo i futures sui principali indici statunitensi schizzano in positivo ricevendo la notizia.

L’intesa, resa nota tramite Twitter dal presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker e dal primo ministro britannico Boris Johnson, ha messo in stand by gli elementi più controversi dei negoziati, tra cui le future relazioni commerciali tra le due parti e il futuro dell’Irlanda del Nord, e posticipato a una data successiva la loro risoluzione.

Al momento il derivato sul Dow Jones guadagna lo 0,31% e tocca i 27.024 punti base. In positivo anche il contratto sul Nasdaq e quello sull’S&P 500 che, rispettivamente, a 7,980 punti base il primo e a 3.001 punti base il secondo, vedono un rialzo dello 0,40% e dello 0,32%.

