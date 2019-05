USA, Futures in positivo

editato in: da

(Teleborsa) – Ritornano in sesto i futures sui principali listini americani che sembrano aver masticato abbastanza la situazione di tensione che continua a perdurare sul versante commerciale tra Cina e Usa. A far digerire il pesante periodo, che rischia in ogni caso di traghettare la crescita dell’economia mondiale su fiumi a rilento, i risultati positivi dei dati macroeconomici statunitensi su PIL esussidi disoccupazione.

Per questi fattori, che fanno presagire un avvio di seduta in positivo per Wall Street, anche il derivato sul Dow Jones registra un up dello 0,22% a 25.165 punti base. Sopra la parità anche il furure collegato al Nasdaq, che con una crescita dello 0,42% si porta a 7.245,25 punti base, e quello dell’S&P 500 che si innalza dello 0,36% e tocca i 2.790 punti base.