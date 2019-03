Usa, Futures in positivo dopo dato sull’inflazione americana

editato in: da

(Teleborsa) – Giornata partita con fatica per i principali listini europei e per i Futures sugli indici Americani che vedono, dopo l’attesa del responso del Parlamento britannico per la spinosa questione Brexit, il dato macro sui prezzi al consumo statunitensiriportarne i valori in territorio positivo.

A meno di un’ora dall’Opening Bell, anticipato grazie al fuso orario già in vigore negli States, i principali derivati a stelle e strisce superano la parità. A dispetto di quello collegato al Dow Jones, che naviga ancora in perdita dello 0,16% con 25.648 punti, il future sul Nasdaq recupera uno 0,27% attestandosi a 7.211,75 punti e quello sullo S&P 500 registra un incremento dello 0,15% a 2.793,25 punti base.