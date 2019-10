Usa, Futures in positivo

editato in: da

(Teleborsa) – I Futures sui principali indici di Wall Street presagiscono un’apertura in positivo per la Borsa di New York che, dopo due giorni consecutivi di rosso a causa delle ridestate paure per una recessione dell’economia domestica, rimane in attesa dei dati macroeconomici riguardanti lo stato di salute sul fronte lavorativo dello Stato più potente al mondo.

L’attenzione degli investitori è ora indirizzata sui dati dei servizi ISM, previsti dopo l’opening Bell americana, e sul Job report che verrà presentato domani dal Bureau of Labor Statistics.

Al momento il derivato sul Nasdaq vive un miglioramento dello 0,14% a 7.556,50 punti base mentre quello sull’S&P guadagna, a 2.883,50, lo 0,10%.

Leggermente sopra la parità il contratto sul Dow Jones che segna un rialzo, a 26.005 punti base, dello 0,08%.

(Foto: © Frederic Prochasson | 123RF)