Usa, Futures in negativo

(Teleborsa) – In attesa della ripresa dei colloqui commerciali tra Stati Uniti e Cina, previsti per domani, i mercati rimangono in apnea e si focalizzano sulle vendite.

Al momento i futures sui principali listini americani vivono, nel Premarket di New York, un segno meno che fatica a risalire. Il contratto sul Dow Jones lascia infatti, a 26.272 punti base, lo 0,63%. Stesso trend negativo per il derivato sull’S&P 500 che, a 2.920 punti base, perde lo 0,60% e per quello sul Nasdaq che arretra dello 0,56% toccando i 7.696,50 punti base.