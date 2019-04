Usa, Futures in crescita

editato in: da

(Teleborsa) – Futures sui principali indici americani in rialzo dopo la pubblicazione dei dati macroeconomici sull’inflazione negli States, che rimangono in linea con le attese nonostante il valore core sia in calo, e in previsione della diffusione del verbale Fomc di marzo.

Il braccio destro della Federal Reserve è atteso dagli investitori in quanto renderà chiari quali siano gli elementi che hanno sostenuto il rapido cambio di rotta della banca centrale Usa e quali saranno le prospettive future.

Di fronte a tali scenari, i derivati a stelle e strisce navigano sopra la parità con quello collegato al Dow Jones che, a 26.183 punti, ottiene un incremento dello 0,10%, quello sul Nasdaq, salendo a 7.602,25 , conquista lo 0,12%, e quello collegato all’S&P 500 che guadagna lo 0,17%, attestandosi a 2887,50 punti base.