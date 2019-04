Usa, Future su indici americani piatti

editato in: da

(Teleborsa) – Si affievolisce la spinta delle borse mondiali dopo un inizio di settimana stellare. A rendere piatte le contrattazioni dei derivati sui principali indici americani la preoccupazione per un rallentamento dell’economia globale e la perdurante incertezza sul tema europeo della Brexit. Sono attesi per le 14.30 i dati sugli ordini dei beni durevoli in USA.

A poco più di un’ora dall’Opening Bell di New York, il Future sul Dow Jones segna un leggero calo dello 0,02% attestandosi a 26.253 punti, quello sul Nasdaq è sopra la parità per lo 0,08% a 7.504,25 e quello legato al S&P 500 registra un più 0,03% a 2.871,50 punti base.