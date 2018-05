USA, frena l’indice dei servizi – report ISM

editato in: da

(Teleborsa) – In frenata il settore terziario americano.

L’indice ISM dei servizi elaborato dall’Institute for Supply Management si è attestato a 56,8 punti dai 58,8 del mese precedente. Le attese del mercato erano per un dato in calo a 58,1 punti.

Guardando alle singole componenti, quella sull’andamento aziendale è scesa a 59,1 punti dai 60,6 punti del mese precedente. Quella dell’occupazione è calata a 53,6 punti da 56,6 punti mentre la componente sui prezzi è salita da 61,5 punti a 61,8 punti. La componente relativa ai nuovi ordini è aumentata a 60 punti da 59,5.